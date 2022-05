Det er ingen nyhet at Volkswagen har store elbilplaner, men på sidelinjen av World Economic Forum i Davos var konsernsjef Herbert Diess tirsdag ganske spesifikk på hvilket mål den tyske bilgiganten jobber mot.

– Markeder handler alltid om fremtiden, svarte han da CNBC spurte om hvorfor prisingen av Tesla er så høy i forhold til tradisjonelle bilprodusenter.

Passerer Tesla i 2025?

– Tesla er nå i førersetet når det gjelder elbiler, og er trolig den mest digitale bilprodusenten allerede. De har noen fordeler, men vi sikter stadig mot å holde farten oppe og trolig passere dem på elbilsalg innen 2025, la Diess til.

Tall fra The Electric Vehicle World Sales Database viser at Tesla solgte 936.000 elbiler i 2021, mot Volkswagens 763.000.

Volkswagen-sjefen mener at Tesla kan vise til gode resultater og høy avkastning med det han kaller en troverdig forretningsmodell.

– Men jeg tror at det også for Tesla vil være litt mer utfordrende å trappe opp nå. De åpner nye fabrikker og vi prøver å holde følge. Vi tror at vi vil skape noe momentum utover i andre halvår, fortsatte han overfor kanalen.

Lysere for halvledere?

Mangelen på kritiske innsatsfaktorer, og spesielt til batteriproduksjon, forventes å begrense salgsveksten for elbiler i år fremover, men Diess mener å se lettelser i forsyningskjedene for halvledere senere i år.

– Jeg vil ikke si at halvlederkrisen går mot slutten, men situasjonen har forbedret seg mye. Jeg tror forsyningskjeder er i ferd med å komme i stand igjen, sa han videre til CNBC.

Volkswagen faller tirsdag ettermiddag marginalt på Frankfurt-børsen, mens Tesla faller nesten 3 prosent i førhandelen på Wall Street.