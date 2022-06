Én av fire sier elbil er mindre aktuelt med regjeringens momsforslag

Det kommer frem i en undersøkelse Opinion har gjennomført for Elbilforeningen.

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at man i 2023 innfører full moms på elbil og kompenserer momskostnaden for bilens pris opptil 500.000 kroner gjennom en støtteordning.

Elbilforeningen mener resultatet av spørreundersøkelsen er en advarsel til politikerne.

− Bilkjøpere påvirkes av hvordan man innretter kjøpsavgiftene på bil, og elbilsatsingen går ikke av seg selv, sier generalsekretær Christina Bu.

80 prosent av alle nye biler i 2021 var en elbil. Elbilforeningen erkjenner at det er på tide å fase inn moms, men mener at en subsidieordning vil være lite bærekraftig og sårbar for rask og uforutsigbar nedtrapping i årene som kommer.

Foreningen ønsker heller en gradvis innfasing av moms på elbiler fra 2023.

Dette kan enten skje ved å fase inn moms på de dyreste elbilene, eller å fase inn en flat lav momssats på alle elbiler på maksimalt 5 prosent, foreslår Bu.

(NTB)