Elon Musk sier Tesla er nødt til å redusere bemanningen med rundt 10 prosent, melder Reuters og viser til en epost elbilprodusenten har sendt ut til ledende ansatte torsdag.

I eposten instrueres lederne til å stoppe alle ansettelser verden rundt.

Musk uttrykker at han har en svært dårlig følelse om økonomien:

«I have a super bad feeling about the economy», heter det i eposten, ifølge nyhetsbyrået.

Tesla ansatte mer enn 28.500 heltidsansatte i løpet av fjoråret, en økning på 40 prosent, og arbeidsstyrken utgjorde nær 100.000 i 2021, ifølge MarketWatch.