Den amerikanske delen til Fiat Chrysler, som ligger under Stellantis-paraplyen, har sagt seg skyldig i konspirering. Bilprodusenten må betale rundt 300 millioner dollar etter at selskapet inngikk en tilståelsesdom for å få slutt på en etterforskning som det amerikanske justisdepartementet har holdt på med i flere år.

Fiat Chrysler skal ha forsøkt å slippe unna utslippskrav for mer enn 100.000 Ram pickup- og Jeep-biler i USA, skriver Reuters.

– FCA US (Fiat Chrysler) var aktive i flere år i et komplott for å villede amerikanske regulatorer og kunder, sier USAs visejustisminister Kenneth Polite.

Forliket inkluderer en inndragningsstraff på 203,6 millioner dollar, i tillegg til en bot på 96,1 millioner dollar.

De føderale myndighetene bemerket at bilkonsernet tidligere har betalt en bot fra en sivil rettssak på 311 millioner dollar samt betalte over 183 millioner dollar i kompensasjon til 63.000 personer som en del av et søksmål vedrørende diesel.

Installerte programvare

I tillegg til boten vil Fiat Chrysler få en prøvetid på tre år og selskapet må gjennomgå rutene deres for hvordan de skal overholde klimaforpliktelsene sine og inspeksjons- og testprosedyrer.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet skal Fiat Chrysler ha installert en programvare som var ment for å villede og unngå granskninger, og på den måten hjelpe dieselkjøretøyene deres med å jukse seg til å oppfylle utslippskravene.

Den amerikanske avdelingen av selskapet innrømmer å ha «med hensikt kalibrerte utslippskontrollsystemene» for å produsere mindre utslipp under de føderale testprosedyrene enn under normale kjøreforhold, skriver Reuters.

Dieselmodellene det er snakk om ble produsert mellom 2014 og 2016, og tre ansatte i den amerikanske virksomheten er blitt siktet for konspirasjon for å svindle USA og for brudd på Clean Air Act.