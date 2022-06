Den globale mangelen på halvledere som har rammet blant annet bilindustrien i to år viser tegn til å avta. Blant annet har Mercedes, Daimler og BMW fått nok chips til at de produserer med full kapasitet.

Gjennombruddet kommer tidligere enn ventet for bilprodusentene og står for et lite lyspunkt for en industri som jobber med å håndtere en historisk overgang til produksjon av elektriske kjøretøy. Men ifølge Bloomberg er det ingen av produsentene som erklærer seier ennå, skriver Bloomberg.

Fortsatt litt forstyrrelser

– Vi overvåker det fortsatt uke til uke, men til nå har vi stort sett over hele verden ikke hatt problemer med produksjonen, sier konserndirektør Joerg Burzer.



Ifølge Burzer oppstår fortsatt forstyrrelser i forsyningskjeden, men ingenting sammenlignet med hvordan det var i fjor.

Den globale chipkrisen har tvunget bilprodusentene til å redusere produksjonen til tross for økt etterspørsel. Men etterhvert som den globale chiptilførselen nå blir bedre, fokuserer bilprodusentene på å redusere ordrereservene sine, mens bekymringene begynner å dreie mot hvordan forbrukernes etterspørsel vil holde seg midt i akselererende inflasjon og høyere renter.

Men ikke alle produsentene merker den samme tilgangen til halvledere. Hos Volvo Trucks opplever de fortsatt begrensninger på chiptilgjengelighet, som de forventer at vil påvirke produksjonen i andre kvartal, skriver Bloomberg.