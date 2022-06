Nok en smell for britisk bilindustri

I forrige måned ble «kun» 124.394 nye biler registrert i landet, opplyser selskapet the Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Det er en nedgang på 20,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Ikke siden mai i 1992 har tallene vært like lave, med unntak av mai 2020 da landet var nedstengt på grunn av corona.

(NTB)