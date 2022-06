Øker bemanningen i Europas første Tesla-fabrikk

Tesla ansetter nå 500 til 600 personer i måneden ved fabrikken i Gruenheide, Tyskland. Fabrikken er selskapets første produksjonssted i Europa og er planlagt å ferdigstillelse i år, ifølge Reuters.

Musks selskap jobber med Tysklands nasjonale arbeidsbyrå for å rekruttere arbeidere som er sagt opp hos andre tyske bilprodusenter, fortalte den regionale økonomiministeren Joerg Steinbach i Brandenburg mandag.

Totalt har 4100 til 4500 ansatte blitt rekruttert så langt, hvorav rundt 10 prosent var utlendinger, hovedsakelig fra Polen, ifølge Steinbach.



«Bilprodusenter i Tyskland innser at produksjonen av el-biler krever færre ansatte enn forventet, og de reduserer derfor antall ansatte. Derfor prøver vi å bringe dem hit til Brandenburg», sa Steinbach videre.

Gruenheide-anlegget har gått på to skift fra 23. mai med et tredje som skal starte før året er omme.

Elon Musk sa tidligere denne måneden at selskapet skulle redusere antall ansatte med 10 prosent grunnet at selskapet var overbemannet. Han gikk senere tilbake på dette og skrev på Twitter at antall ansatte i Tesla skal øke.