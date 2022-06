– Spesielt i distriktene rammer høye drivstoffpriser hardt, fordi flere er avhengig av bilen og færre har elbil, sier Handagard i NAF.

SLAKTER REGJERINGEN: NAF og senior kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard. Foto: NAF

SV og regjeringspartiene erkjenner at momsfritak på elbiler ble en het potet i forhandlingene, og endte opp med å videreføre 500.000 kroner som momsfri grense. NAF mener dette viser en regjering som er i utakt med markedet.

– Grensen er satt 100.000 kroner for lavt, fordi mange av de populære familieelbilene vil få avgift med denne ordningen. Det burde ha vært unngått, sier Handagard.

Skryt fra Elbilforeningen

Utover moms på kjøpesummer fra 500.000 kroner og oppover, beholdes momsfritak på elbiler frem til 2025. For dette høster regjeringen ros fra Norsk elbilforening.

– Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier generalsekretær Christina Bu i en pressemelding.

ROSER REGJERINGEN: Generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening. Foto: NTB

Med en markedsandel på 80 prosent første halvår 2022 mener foreningen at tiden er kommet for forsiktig å starte innfasing av moms på elbil fra 2023.

– Men det er uhyre viktig at man nå velger å stå fast på strategien man har ført i elbilpolitikken i flere tiår, nemlig at kjøpsavgiftene skal sikre at utslippsfrie biler vinner over forurensende biler, fortsetter Bu.

Vil ha med varebiler også

Elbilforeningen har lenge etterlyst endringer i momsregelverket for å fjerne skattefordelen for biler med utslipp i leasing, og liker at regjeringen nå er i gang med å foreslå nettopp dette.

Samtidig minner Bu om at man må finne ordninger for hvordan toppmoms skal fungere også i leasingmarkedet.

– Selv om enigheten i Stortinget nå gir mange avklaringer for elbilpolitikken framover, er det også ting som gjenstår for å sikre at alle bilkjøperne velger elbil, minner generalsekretæren om.

Selv om regjeringen varsler økt støtte til elvarebiler i 2023, peker Bu på at det må gjøres mer for å øke elbilandelen blant varebiler.