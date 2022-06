Robert Næss om å kjøpe Tesla nå: – Kan gi god avkastning

Prisøkningen kommer to uker etter at Elon Musk i en intern mail avslørte at han hadde en «superdårlig følelse» om den amerikanske økonomien. Nå er prisene satt opp med opptil 6.000 dollar, tilsvarende 60.000 kroner, på de ulike modellene i USA.

Dette kombinert med en svak norsk krone kan gi mulighet for avkastning, skriver Robert Næss, investeringsdirektør i Nordea, på Twitter.

Han peker på at en Tesla Model Y nå er 100.000 kroner rimeligere i Norge enn i USA – og at dette neppe vil vare.

Tesla sin prisøkning i natt kombinert med en svak krone gjør at en Tesla Model Y er nå 100.000kr rimeligere i Norge enn i USA. Det vil neppe vare og da kan det gi god avkastning å betale 2.500kr for å bestille en Model Y i dag. — Robert Næss (@NaessRobert) June 16, 2022

En dollar koster nå over 10 kroner, opp over 7 prosent siden starten av måneden. Det høyeste siden coronapandemien brøt ut.

Tesla har ikke kommentert grunnen for prisøkningene, men det kan være nærliggende å tenke at det er et svar på de høyere material- og fraktkostnadene, ifølge Electrek.

KJENNER INFLASJONEN: Tesla setter opp prisene. Her en Model Y. Foto: Bloomberg

Med en betydelig andel av ordrene til Tesla som skal leveres de neste 6-12 månedene vil det kunne være hensiktsmessig å sette oppe prisene for å forsvare marginene.

Flytter kostnadene til forbrukerne

Tesla har lenge arbeidet for å kutte kostnadene på modellene deres, men har det siste året blitt tvunget til å sette prisene opp flere ganger.

I mars satte bilprodusenten opp prisene to ganger etter at Elon Musk advarte at både Tesla og SpaceX så «betydelig inflasjonspress», ifølge CNBC.

Tesla er heller ikke alene om opp prisene på elbilene sine. Både Rivian og Lucid har tidligere satt opp prisene på sine modeller. I en investorpresentasjon onsdag kom også Fords finansdirektør John Lawler med dystre nyheter.

Til tross for høy etterspørsel og gode resultater for elbilen Mustang Mach-E, så har inflasjonen og de høyere materialkostnadene fjernet all lønnsomhet for modellen. Dette selv om de nylig satte opp prisene på modellen nettopp for å motvirke inflasjonen, ifølge Techcrunch.