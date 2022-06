Ferrari vil tilpasse sitt produksjonsanlegg i Maranello til bygging av batteridrevne biler, går det frem av en pressemelding torsdag.

På en kapitalmarkedsdag presenterte toppsjef Benedetto Vigna hvordan sportsbilprodusenten skal investere 4,4 milliarder euro i utviklingen av helelektriske og plug-in hybrid-modeller som etter planen vil utgjøre 60 prosent av modellkatalogen innen 2026.

– Vi har all kunnskapen og all kapitalen som trengs for en vellykket elektrisk transformasjon, sa Vigna.

Rosenrød guiding

Dermed bekrefter Ferrari-sjefen planene som ble omtalt av Bloomberg i forrige uke. Den første helelektriske Ferrari-bilen vil være klar i 2025, noe som har vært kjent en stund.

«Utviklingen av forbrenningsmotorer, som er en essensiell del av selskapets arv, vil fortsette», skriver likevel Ferrari, og andelen biler med forbrenningsmotor skal altså ned i 40 prosent.

Samtidig lover Ferrari-sjefen at el-investeringene ikke vil gå utover marginene. Han guider et justert driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 2,7 milliarder euro i 2026, noe som vil være opp fra rundt 1,5 milliarder euro i fjor. EBITDA-marginen vil i så fall gå fra 36 prosent i fjor til 38-40 prosent om fire år.

Planen er også å øke utbyttet til 30-35 prosent av justert nettoresultat fra og med 2022.

En etterspurt SUV

Frem til 2026 vil altså italienernes bilpark i stor grad bestå av fossildrevne biler, eksempelvis SUV-en Purosangue som lanseres i september. Den tidlige etterspørselen etter modellen har ifølge nyhetsbyrået «overveldet» Ferraris salgssjef Enrico Galliera.

Samtidig understreker toppledelsen i selskapet at de vil være bevisste i forhold til å bevare det ikoniske merkets eksklusivitet.

– Ferrari vil alltid levere én bil mindre enn markedet etterspør, sa Vigna, og viste til gründer Enzo Ferraris berømte motto.

Kritiske røster vil hevde at italienerne kommer sent på banen, og lenge etter ikke bare Tesla, men også Porsche og mindre oppstartsselskaper som Rimac Automobili. Porsches elektriske modell Taycan har vært på veien siden 2019, og solgte i flere eksemplarer enn ikoniske 911 i fjor.