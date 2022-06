BMW skal frem til 2030 investere én milliard euro i ombygging og kompetanseutvikling av sin fabrikk i østerrikske Steyr, der drivlinjeutvikling basert på forbrenningsmotorer skal stilles om til eldrift, går det frem av en pressemelding.

Steyr har vært hovedproduksjonssted for BMW-konsernet drivlinjer i over 40 år, og fra og med 2025 skal neste generasjon av el-drivlinjer utvikles og produseres her.

600.000 drivlinjer årlig

Ombyggingen omfatter også en utvidelse av produksjonsarealet med 60.000 kvadratmeter, og etter ekspansjonen er det planen at over 600.000 drivlinjer skal produseres årlig.

– Samtidig vil vi opprettholde en høy kapasitetsutnyttelse for produksjon av diesel- og bensinmotorer. Innen 2030 vil rundt halvparten av våre 4.400 ansatte jobbe med elbiler, sier fabrikksjef Alexander Susanek i pressemeldingen.

Én av to har «Steyr-hjerte»

BMW estimerer investeringene i utvidelsen og omstillingen av produksjonen til 730 millioner euro, mens utviklingen av el-drivlinjer vil kreve investeringer på rundt 230 millioner euro.

– Denne fabrikken har utviklet og produsert forbrenningsmotorer for våre BMW- og Mini-merker i over 40 år. Én av to BMW-produserte biler som kjører rundt i verden i dag har allerede et «hjerte» bygget i Steyr, sier BMW-konsernets produksjonssjef Milan Nedeljković.