Undersøkelsen er gjennomført av If, og viser at 1 av 3 nordmenn ikke ville våget å kjøre til Tyskland med elbil.

Et utvalg på 1012 nordmenn deltok i undersøkelsen, og spørsmålet de ble stilt lyder som følger: «Tenkt deg at du har elbil og vurderer å dra på bilferie til Tyskland gjennom Sverige og Danmark. Hvordan tenker du at det går med rekkevidde og lading under ferien?»

34 prosent svarte at de ville droppet turen på grunn av ladeutfordringer, mens 35 prosent svarte at de ville reist men planlagt turen godt.

De unge er mer åpne

Vider viser undersøkelsen at unge mennesker er mer åpne for å reise på elbilferie. Imidlertid viser det seg at langt flere er komfortable med å dra på elbilferie i Norge.

– Langturer med elbil innenfor Norges grenser er mange nordmenn komfortable med, og har kanskje faste ladestasjoner de bruker. Å bruke elbilen utenlands virker mer skremmende, skriver kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Krever planlegging

Kommunikasjonssjefen mener det er positivt at flere, spesielt unge, velger å dra på elbilferie.

– Det er positivt at flere og flere drar på langtur med elbil, men det fordrer ofte mer planlegging enn å farte rundt i en bil som går på fossilt drivstoff, avslutter Clementz.