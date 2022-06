Elbilfavoritt skal på børs – første handelsdag fredag

I fjor høst ble det kjent at det svensk-kinesiske elbilmerket Polestar skal noteres på den amerikanske Nasdaq-børsen.

Børsnoteringen skjer gjennom en fusjon med Nasdaq-noterte Gores Guggenheim, et rent oppkjøpsselskap eid av blant andre The Gores Group og Guggenheim Capital.

Polestar ble grunnlagt i 2017 av svenske Volvo Car og kinesiske Zhejiang Geely Holding. Intensjonen om børsnotering ble annonsert i september 2021, og det var ventet en børsnotering innen første halvår av 2022.

Handel åpner på fredag

Det forventes at fredag 24. juni blir første handelsdag på Nasdaq. Selskapet vil da handles under tickersymbolet «PSNY». I forbindelse med børsnoteringen forventes det at selskapet skal kunne hente 850 millioner amerikanske dollar i frisk kapital.

Emisjonen må først godkjennes av aksjeeierne i Gores Guggenheim, som avholder årsmøte onsdag 22. juni.

– Børsnoteringen på Nasdaq i partnerskap med Gores Guggenheim er en milepæl for selskapet. Vi har jobbet hardt for dette, og nå ser vi at det har lønt seg. Vi er svært spente på selskapets fremtid og vi vil fortsette å lage elbiler i verdensklasse, samt ekspandere til nye markeder rundt om i verden, skriver administrerende direktør i Polestar Thomas Ingenlath.