Elbilmerket Tesla ble Norges mest solgte personbilmerke i fjor med 20.397 nye elektriske biler. Det var mer enn en dobling i salget sammenlignet med 2020 hvor Tesla solgte 8.737 nye biler.



Introduksjonen av Model Y var årsaken til at nordmenn kastet seg over bilmerket fra USA.

Det høye salget av Tesla-biler viste seg også i regnskapet. Omsetningen ble doblet til 12,2 milliarder kroner i fjor, opp fra 6,1 milliarder i 2020.

Rekordresultat

Rekordsalget nær tredoblet resultatet før skatt – til 175 millioner kroner, sammenlignet med året før. Det sendte resultatmarginen for Tesla Norway til 1,4 prosent – opp fra 1,1 prosent i 2020.

Tross ny salgsrekord, økte ikke Tesla Norway omsetningen med mer enn 823 millioner kroner sammenlignet med 2019. Doblingen av resultatet i 2021 må sees i lys av at Tesla Norway fikk et milliardskrell i 2020 som følge av pandemi, stengte fabrikker og påfølgende leveranseproblemer det året.

Høy omsetning i 2019 gjenspeiler også at Tesla solgte større volumer av de dyrere Model S og Model X enn i 2021 – hvor de billigere Model 3 og Model Y, som har blitt omtalt som «Folke-Teslaen», var storselgeren.

Elbilprodusenten forventer at nordmenn fremdeles ønsker å kjøpe Teslaer på mellomlang sikt, og konsernet forventer å øke produksjonskapasiteten og oppnå en årlig vekst på 50 prosent i billeveransene.



Forsyningsutfordringer

Tesla Norways suksess er avhengig av en samlet suksess globalt for konsernet. Veksthastigheten vil avhenge av stabiliteten til forsyningskjeden, skriver bilprodusenten i årsrapporten.

Spesielt leveranser av databrikker, som halvledere til bilene, er utfordrende for Tesla med pandemien og i år krigen i Ukraina, som for alle industrier som er avhengig av teknologileveranser.



Tesla har ifølge årsrapporten benyttet alternative datakomponenter, men er usikker på om det er nok når konsernet skal oppskalere produksjonen.

Tesla Norway (Mill. kr) 2020 2021 Driftsinntekter 6.138 12.166 Driftsresultat 92 182 Resultat før skatt 68 175 Årsresultat 26 136

Var best betalte biltopp

Tesla Norway-sjef Axel Tangen er ikke formelt oppført som daglig leder i selskapet i årsrapporten, men er nevnt som styremedlem.

Finansavisen har ikke lyktes i skrivende stund å få en kommentar fra Tesla Norway eller Tangen selv, på hvem som er toppsjef i Tesla Norden.

I 2020 var Axel Tangen den best betalte biltoppen med en nær firedobling av inntekten til 12 millioner kroner. «Det til tross for mer enn en halvering av salget som et resultat av vakuumet etter de enorme Model 3-utleveringene i 2019», skrev Finansavisen om årsresultatet i fjor.