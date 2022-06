Tesla planlegger å pause mye av produksjonen ved Shanghai-fabrikken de første to ukene i juli for å oppgradere den, melder Reuters og viser til et internt memo.

Fabrikken har ifølge nyhetsbyrået produsert 17.000 biler i uken siden medio juni, og sikter etter oppgraderingen mot en rekordhøy produksjon i slutten av juli for å nærme seg målet på 22.000 biler i uken.

– Enorme pengebål

Samtidig sørger utfordringer i nettopp Kina for at Teslas nye fabrikker i Berlin og Austin, Texas taper store penger (les: milliarder av dollar).

– Både Berlin- og Austin-fabrikkene er enorme pengebål akkurat nå. Det er virkelig som en gigantisk dundrende lyd, som er lyden av penger i brann, sa han ifølge internasjonale medier i et intervju med Tesla Owners Silicon Valley 31. mai, der tredje del ble publisert onsdag.

Tesla har slitt med å skalere opp raskt i Austin grunnet utfordringer med produksjonen av de nye 4680-batteriene, mens verktøy for å utstyre Model Y SUV-ene med de eldre, konvensjonelle 2170-batteriene har stått fast i kinesiske havner.

– Dette vil alt ordne seg ganske raskt, men det krever mye oppmerksomhet, og det vil kreve mer jobb å få Austin-fabrikken opp i høyvolumproduksjon enn det gjorde å få den bygget i utgangspunktet. Berlin er noe bedre posisjonert ettersom den er utstyrt for å bygge biler med 2170-batteriene, sa han.

– Et sant mareritt

Musk karakteriserte videre corona-nedstengningene i Kina som «veldig, veldig vanskelige», da de ikke bare påvirket Shanghai-produksjonen, men også fabrikken i California som bruker visse Kina-produserte deler.

– De siste to årene har vært et sant mareritt av forstyrrelser i leverandørkjedene, den ene saken etter den andre, og vi er ikke ute av det ennå. (...) Hvordan skal vi fortsette å holde fabrikkene i drift så vi kan betale personer og ikke gå konkurs? fortsatte Musk.