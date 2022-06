To personer tilknyttet den kinesiske elbilprodusenten Nio omkom denne uken da en bil traff bakken fra tredje etasje i et parkeringshus i Shanghai, skriver CNN.

I en pressemelding skriver selskapet at de to avdøde er er én Nio-ansatt og et ansatt hos en av deres samarbeidspartnere som satt i testkjøretøyet onsdag ettermiddag.

Parkeringshuset var en del av Shanghai Innovation Park, industriparken hvor Nio har sitt hovedkvarter.

Ifølge foreløpige undersøkelser skriver selskapet at hendelsen var en ulykke, og ikke som følge av forhold knyttet til kjøretøyet.

Nio skriver i en melding publisert på sosiale medier-plattformen Weibo torsdag at de samarbeider med politiets etterforskning av årsaken til ulykken.

Kraftig vekst

I løpet av fjoråret leverte Nio 91.429 kjøretøyer, mens det hittil i år er levert rett i underkant av 38.000 biler.

Kinesiske elbilprodusenter generelt har den seneste tiden opplevd kraftig vekst, bare i mai eksporterte landet elbiler for 1,2 milliarder dollar. 75 prosent av volumet ble sendt til Europa.

Kinas bileksport for årets fem første måneder er med det større enn eksporten for hele 2020.

Nio-aksjen som ble notert i New York i 2018 er så langt i år ned 27,15 prosent. Torsdag styrket Nio-aksjen 0,13 prosent til 23,08 dollar.