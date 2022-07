Razzia hos Hyundai og Kia

Tyske myndigheter gjennomførte tirsdag et razzia mot Hyundai og Kia på bakgrunn av mistanke om at de har sendt over 210.000 dieselkjøretøy ut på gatene med ulovlig programvare.

Programvaren det er snakk om hindrer utslippskontrollerende systemer i bilene fra å fungere, og det er mistenkt at den har kommet fra fra deleselskapene Bosch og Delphi, opplyser Frankfurts statsadvokatkontor.

Ifølge Reuters gjennomsøkte de tyske myndighetene lokalene ved åtte eiendommer i Tyskland og Luxembourg i en operasjon som ble koordinert sammen med EU-byrået Eurojust.

En talsperson for Hyundai har bekreftet raidet og sier at selskapet samarbeider med myndighetene.