Volkswagens konsernsjef Herbert Diess uttalte tirsdag at de venter et sterkt andre halvår, og forventer at Volkswagen kan begynne å ta innpå Tesla allerede i år ettersom mangelen på halvledere begynner å minke.

– Vi tjener mer enn noen gang, sa Diess og la til at konsernet nå øker volumene av elektriske kjøretøy i sine største markeder, Tyskland og Kina, på grunn av bedre tilgang til halvledere, skriver Reuters.



Dette bør gjøre at bilkjempen kan jobbe mot å tette gapet til Tesla allerede i år og å nå målet om å bli markedsledende for elektriske biler innen 2025, mener Diess.

– Elon må oppføre to svært komplekse fabrikker i Austin og Gruenheide samtidig – i tillegg til å utvide produksjonen i Shanghai. Det kommer til å koste ham, sier Diess.

Tall fra The Electric Vehicle World Sales Database viser at Tesla solgte 936.000 elbiler i 2021, mot Volkswagens 763.000.

Pekte på Tesla i Sveits

Også da Diess var på World Economic Forum i Davos i mai var VW-sjefen veldig klar på at Tesla var målestokken til tyskerne.

– Tesla er nå i førersetet når det gjelder elbiler, og er trolig den mest digitale bilprodusenten allerede. De har noen fordeler, men vi sikter stadig mot å holde farten oppe og trolig passere dem på elbilsalg innen 2025, sa Diess da.

Volkswagen-sjefen mener at Tesla kan vise til gode resultater og høy avkastning med det han kaller en troverdig forretningsmodell.

– Men jeg tror at det også for Tesla vil være litt mer utfordrende å trappe opp nå. De åpner nye fabrikker og vi prøver å holde følge. Vi tror at vi vil skape noe momentum utover i andre halvår, fortsatte han overfor kanalen.