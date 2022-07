Toyotas produksjon og salg av biler i mai ble lavere enn i samme måned i fjor, på grunn av coronapandemien og mangel på deler, melder den japanske bilgiganten onsdag. Produksjonen var dessuten lavere enn planlagt, blant annet på grunn av lockdown i kinesiske Shanghai.

Toyota signaliserte i mai at deres globale produksjon ville bli på cirka 700.000 biler. Selskapets tall for måneden viser nå en produksjon på 634.940 biler, en nedgang på 5,3 prosent fra mai i fjor.

Dette er tredje måned på rad at Toyota bommer på sitt eget månedlige produksjonsmål, ifølge Reuters.

Målet for inneværende år er nå en produksjon på 9,7 millioner biler, men Toyota åpner nå for at totalen kan bli lavere, ifølge nyhetsbyrået.

Produksjonsmålet for juni ligger nå på 750.000 biler, etter to runder med nedjusteringer. Det opprinnelige estimatet for måneden var på 850.000.

Ni måneder på rad

Toyotas salg i mai var på 761.466 biler globalt, 9,4 prosent ned fra samme måned i fjor. Inkludert merkene Daihatsu og Hino var nedgangen på 9,5 prosent til 818.972 biler.

Med nedgangen i mai har salget falt i ni strake måneder.

Samlet hittil i 2022 er Toyota-salget ned 6,7 prosent til 3,88 millioner biler.