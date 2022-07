Tilbakekaller over 320.000 SUV-er

Problemet ligger i at panseret plutselig kan åpnes, som naturlig nok gjør at sjåføren ikke ser veien og kan føre til en ulykke.

Nissan tilbakekaller dermed nesten 323.000 Pathfinders fra 2013-2016.

Oppsamling av skitt og rusk på åpningsmekanismen av panseret kan gjøre at den forblir åpen selv når panseret er lukket. Dersom man kjører fort nok kan det gjøre at panseret åpner seg under fart og uten forvarsel, ifølge amerikanske veimyndigheter.

Nissan sier en løsning er underveis og vil sende ut innkallinger fra i dag onsdag.