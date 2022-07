Satser 12 milliarder på nytt anlegg kun for elbiler

Volvo Cars har kunngjort etablering av en tredje fabrikk i Europa, denne gang i Slovakia.

Investeringen estimeres til 1,2 milliarder euro, som tilsvarer 12,4 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Fabrikken skal oppføres nær Košice i østlige Slovakia. Byggingen starter i 2023, og serieproduksjon ventes å være i gang i 2026.

Produksjonskapasiteten vil bli 250.000 biler pr. år, mens fabrikken ventes å skape et tusentall nye arbeidsplasser.

Volvo forklarer at den nye fabrikken skal posisjonere selskapet for å møte etterspørselen for elbiler og sikre fremtidig vekstpotensial.

Fabrikken skal bli klimanøytral og kun produsere elbiler, i tråd med Volvo Cars' ambisjon om å bli helelektrisk innen 2030 og klimanøytral innen 2040.

«Ekspansjonen i Europa, vår største salgsregion, er sentral for vårt skifte mot elektriske biler og fortsatt vekst», heter det i en kommentar fra Volvo Cars-sjef Jim Rowan.

Videre er Volvos ambisjon å nå et årlig salgsvolum på 1,2 millioner biler i midten av inneværende tiår.

Fra før har Volvo Cars fabrikker i belgiske Gent og svenske Torslanda, som samlet har en kapasitet på 600.000 biler pr. år. Disse fabrikkene ble åpnet i 1965 og 1964, så Slovakia-fabrikken blir Volvos første nye etablering i Europa på nær 60 år.