Tesla leverte færre elbiler enn forventet

TSLA

Tesla publiserte tall for andre kvartal som viser antall produserte og leverte biler for perioden. Dette er nøkkeltallene:

Total leveranse Q2 2022: 254.695

Total produksjon Q2 2022: 258.580

Ifølge internasjonale medier var andre kvartal under hva analytikerne hadde ventet på forhånd. Amerikanske CNBC skriver at analytikerne ventet leveranse på 256.520 biler for kvartalet, ifølge FactSet-tall. Nyhetsbyrået skriver at forventningen var på 295.078 biler, viser tall fra Refinitiv.

Selskapet trekker frem i sin oppdatering at leveringen skjedde til tross for begrensninger på tilbudssiden, i form av forsyningskrisen i verden og nedstengte fabrikker på grunn av coronautbrudd i Kina.

På tross av at produksjonen var under konsensus blant analytikere, var juni 2022 måneden med størst produksjon av biler i selskapets historie, skriver Tesla på sin nettside.

238.533 av bilene levert var Model 3 og Y, mens 16.162 var Model X og S, fremgår det lørdag.

I 2021 leverte Tesla 201.250 biler i andre kvartal, hvilket ble deres første kvartal med flere enn 200.000 produserte biler i en tremåneders periode. I første kvartal for 2022, leverte Tesla 310.048 biler.

I Kina måtte Tesla stenge deler av operasjonene på fabrikken i Shanghai som et resultat av COVID-19 restriksjonene i Kina. Likt som store deler av industrien har også Tesla opplevd forsyningsproblemer knyttet til krigen i Ukraina, skriver CNBC.

Tesla vil legge frem det fullstendige regnskaper for andre kvartal etter børsslutt onsdag 20. juli, opplyser selskapet.