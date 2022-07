Må tilbakekalle 59.000 biler

Mandag formiddag blir det kjent at den tyske trafikketaten tilbakekaller Teslaer av modell Y og 3 på grunn av feil i bilenes automatiske nødanropssystem. CNBC skriver at omfanget er på om lag 59.000 biler globalt.

Den tyske trafikketaten (KBA) skrev forrige uke at en feil med bilenes programvare førte til store svakheter i bilenes såkalte «eCall», som er designet til å automatisk kontakte nødhjelp dersom bilen er involvert i en ulykke.

KBA informerer videre om at 59.129 biler må tilbakekalles globalt, men de spesifiserer ikke hvor mange av bilene som er registrert i Tyskland.

Ny hodepine for Musk

Programvarefeilen kommer som et slag for adm. direktør og grunnlegger Elon Musk etter at selskapet lørdag sa de leverte 17,9 prosent færre elbiler i andrekvartal enn i førstekvartal. Selskapet skriver at den svake leveringen kommer på bakgrunn av nye smitteutbrudd i Kina som har forstyret produksjonen og tilbudskjeden.

Must uttalte i Juni at Teslas nye fabrikker i Tyskland taper milliarder av dollar, da de sliter med å å øke produksjonen som følge av knapphet på kinesisk-produserte batterier.