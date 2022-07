Buffett-selskap slår Tesla ned fra tronen – solgte flere biler første halvår

Warren Buffetts Berkshire Hathaway er største eier av den kinesiske elbilprodusenten BYD, og salgstallene imponerer.

Ifølge nye tall solgte den Shenzen-baserte elbilgiganten 641.000 hybrider, plug-in hybrider og elbiler i hele verden i første halvår. Like over 134.000 av dem ble solgt bare i juni.

I hele fjor endte salgstallene på 600.000 biler, mens målet for helåret 2022 er på hårete 1,5 millioner.

Til sammenligning solgte Tesla bare 564.000 biler i samme periode.



Tesla har møtt på problemer i verdikjeden med både fraktutfordringer, batterimangel og nedstengninger i Kina som følge av coronasmitte. Elbilgigantens nye fabrikker i Austin og Berlin taper milliarder av dollar og toppsjef Elon Musk sa for et par uker siden at «fabrikkene er enorme pengebål».

BYD gikk i juni forbi Volkswagen som verdens tredje største bilprodusent, målt etter markedsverdi. BYD er verdsatt til 133 milliarder dollar – 1.300 milliarder kroner, mens Volkswagen er verdt rundt 117 milliarder.

Batterispesialister

Selskapets fokus er nå elbiler og el-lastebiler, samt ladbare hybridbiler. Elektriske busser er også av interesse. BYD jobber med innovasjon innenfor batterier og er markedsledende på området.

I 2020 lanserte selskapet sitt Blade-batteri som skal være helt fritt for det sjeldne metallet kobolt, noe som ikke bare gir miljøgevinst, men også gjør at spørsmål om koboltgruver faller bort. Den nye konstruksjonen med celler montert i lange brett, eller blader, gjør det nesten 50 prosent mindre enn konvensjonelle batterier.

I dag er det den kinesiske batterigiganten CATL som er den eneste leverandøren av batterier som bruker samme teknologi som BYD-batteriene. Det er et billigere alternativ til de konvensjonelle nikkel og kobolt-baserte batteriene som dominerer i Vesten.

Panasonic og LG Energy Solutions er hovedleverandører for denne typen batterier til Tesla, men det er ventet at BYD også vil bli tilbyder til konkurrenter som Tesla.