Kan bli dyrere med elbil

Elbileiere som verken har ladeboks eller en egnet stikkontakt, ble fra 1. juli nødt til å installere en ladeboks dersom de ønsker å lade fast hjemme.

En av tre elbileier har ikke fastmontert ladeboks hjemme, viser Bilsmart.no sin ferske undersøkelse, noe som betyr at disse enten ikke lader hjemme, eller at de gjør det via vanlig stikkontakt.

De som i dag bruker stikkontakt til fast lading kan lovlig fortsette å gjøre dette, så fremt de følger visse regler. Det er derimot noen ulemper med dette.

Kan bli dyrere

Første juli ble det nemlig også innført ny regel for nettleie. Denne gir elbileiere som i dag lader fra stikkontakt et økonomisk insentiv til å oppgradere til en ladeboks.

Den viktigste endringen i den nye nettleiemodellen er at prisen man betaler påvirkes av hvor mye strøm man bruker samtidig. Det vil si – hvor mye kapasitet man trengte i de tre timene man brukte mest strøm sist måned.

Med en smart ladeboks vil man derimot kunne redusere disse toppene, og i tillegg lade bilen når strømprisen er lavest.

– Elbileiere som i dag lader med stikkontakt, bør budsjettere med dyrere lading etter at den nye nettleiemodell innføres, hvis de fortsetter å plugge inn laderen i en stikkontakt rett etter jobb, sier Martin Hæreid, medgründer i Bilsmart.no.

Lading med stikkontakt kan dermed bli betydelig dyrere enn med en smart ladeboks.

Bryr seg ikke om dyr strøm

I samme undersøkelse ble respondentene spurt om de høye strømprisene gjør at de bruker elbilen mindre, og her svarte nær ni av ti nordmenn at de ikke blir påvirket.

– Dette er interessante funn, og man kan jo spørre seg hvor dyr strømmen må bli før det påvirker hvor mye man bruker elbilen. Enkelte som ikke har en fastmontert lader hjemme, endrer kanskje mening nå etter at den nye nettleiemodellen har trådt i kraft, sier han videre.

Hæreid sier at man med økte renter og høyere prisvekst må man spare der man kan:

– Da vil en investering på typisk 10 til 20 tusen for en ladeboks, inkludert installasjon, være en god investering, avslutter han.