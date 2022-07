Tesla doblet salget av kinesisk-produserte biler

Reuters skriver onsdag at Tesla solgte om lag 78.000 Kina-produserte biler i juni. Dette er en oppgang på 142 prosent fra mai, der Tesla solgte 32.165 biler. Juni-tallet er også opp 135 prosent fra samme måned i fjor.

Teslas fabrikk i Shanghai, som er Kinas økonomi-hovedstad, ble truffet hardt i andrekvartal av en ny runde med nedstenginger og ble tvunget til å halvere produksjonen i 22 dager i mars.

Fabrikken, som produserer biler av modell 3 og modell Y, gjenåpnet den 19. april og startet eksport den 11. mai. Tesla har fortsatt problemer med å få produksjonen tilbake til de samme nivåene som før nedstengingen.

Nøkkelfaktor

Problematikken i Kina blir sett på som en nøkkelfaktor for at leveransene falt med 18 prosent i andrekvartal fra førstekvartal. Nå har selskapet imidlertid et hårete mål for Shanghai-fabrikken: Å produsere 22.000 biler i uken.

Det generelle elbilsalget i Kina fikk seg en oppsving i juni, da 546.000 biler ble solgt. Dette var op 130 prosent fra samme måned i 2021.