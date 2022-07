Brannrisiko: Må tilbakekalle 100.000 biler

Bilgiganten Ford tilbakekaller om lag 100.000 SUVer på bakgrunn av at bilene kan ta fyr.

Modellene det er snakk om er Escape, Maverick og Lincoln Corsair, fra årene 2020 til 2022. Til tross for at det ikke er rapportert om noen brann-relaterte ulykker ved bilene, skriver selskapet at det foreligger en risiko for at bilene kan ta fyr på grunn av en lekkasje.

Ford skriver også til Bloomberg at de utvider tilbakekallingen av modellen Lincoln Corsair fra 2021 på grunn av risiko for brann i batteriet. Dette omfatter om 66.221 biler av modellen.

Ford uttaler at de jobber på spreng med å fikse problemet så fort som mulig.