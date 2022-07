Ford Motor jobber med planer om å kutte arbeidsstyrken med flere tusen de neste ukene, melder flere amerikanske medier. Bloomberg tallfestet onsdag nedbemanningen til opptil 8.000 ansatte, mens Wall Street Journal opererer med 4.000 i sin omtale av saken.

Kilder med kjennskap til saken opplyser at kuttene i hovedsak vil skje i USA og ramme kontorfunksjoner som ingeniørarbeid, salg og administrasjon innen Ford Blue-divisjonen som har ansvaret for produksjon av forbrenningsmotorer. Fabrikkarbeidere ventes ikke å bli berørt.

Må finansiere elbil-skiftet

Den amerikanske bilprodusenten trenger – som alle andre bilprodusenter – å skaffe seg finansiering til skiftet mot elektriske biler, og nedbemanningen er knyttet til konsernsjefen Jim Farleys planer om en resultatmargin (før skatt) på 10 prosent innen 2026. Dette vil være opp fra 7,3 prosent i fjor. Innen den tid håper Farley å ha kuttet i de årlige, strukturelle kostnadene med 3 milliarder dollar.

Bloombergs og Wall Street Journals kilder understreker at kuttplanene ennå ikke er ferdigstilte, og kan endre seg. Ifølge sin 2021-rapport har Ford rundt 43.000 ansatte i Nord-Amerika.

Pøser inn enorme beløp

Farley varslet i mars i år investeringer på 50 milliarder dollar i elbiler, og lanserte samtidig en plan om å produsere 2 millioner av dem årlig innen 2026, etter bare å ha solgt drøye 27.000 i USA i fjor. I juni i år kunne bilprodusenten melde om en 12-månedersvekst på 76,6 prosent i elbilsalget etter lanseringen av den brennhete pickupen F-150 Lightning.

De forhåpentlig høyere marginene i Ford Blue skal altså være med på å finansiere denne planen.

– Finansieringen av de 50 milliarder dollarene er helt og fullt basert på vår kjernevirksomhet. Dette er grunnen til at vi etablerte Ford Blue som en egen enhet, fordi vi trenger den til å tjene mer penger for å finansiere dette, sa Farley i et TV-intervju med Bloomberg i mars.