Nå skal du slippe å gå ut av bilen for å lade

Ford skriver i en pressemelding at selskapet har utviklet en prototype på en robotladestasjon hvor føreren ikke skal trenge å gå ut av bilen, men starter ladingen fra egen mobiltelefon. Målet er å gjøre ladeprosessen helautomatisk.

Det påpekes at teknologien vil være spesielt gunstig for mennesker med nedsatt funksjonsevne, mobilitetsutfordringer og eldre.

– Vårt mål er at alle skal kunne forflytte seg fritt rundt. Akkurat nå er det å fylle opp en bensin-/dieselbil eller lade opp en elektrisk bil en utfordring for noen sjåfører. Med robotladestasjoner blir dette enklere, sier forskningsdirektør Birger Fricke ved Ford Europas Research and Innovation Center.

Skal kunne installeres privat

Robotladestasjonen, som er utviklet ved universitetet i Dortmund i Tyskland, skal også i fremtiden kunne installeres både på handikapplasser, parkeringshus og i private hjem. Teknologien skal også kunne tilrettelegge for raskere lading.

Forskningsprosjektet er en del av Fords elektrifiseringsplan. Et oppfølgingsprosjekt med hurtigladenettverket IONITY skal se hvordan robotladestasjonen kan ytterliggere forbedres.