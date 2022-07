Mercedes melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 3.198 millioner euro, eller 2,91 euro pr. aksje, for andre kvartal 2022. I samme periode i fjor tjente bilprodusenten 3.139 millioner euro, eller 2,84 euro pr. aksje.

Driftsresultatet justert for engangseffekter gikk fra 4.561 til 4.939 millioner euro, med en driftsmargin som dermed gikk fra 13,4 til 13,6 prosent.

Omsetningen steg fra 34.124 til 36.440 millioner euro.

Bloomberg-konsensus pekte mot 4.230 millioner euro i justert driftsresultat av inntekter på 35.220 millioner euro.

Ser «betydelig høyere» inntekter

«Til tross for rådende makroøkonomisk usikkerhet forventer vi oss en fortsatt sterk etterspørsel etter våre produkter i alle nøkkelmarkeder i andre halvår. Vi har også en høy ordrereserve. På grunn av vår sterke produktportefølje ser vi for oss at etterspørselen vil være større enn utbudet», skriver selskapet i rapporten.

KUTTER GASSBRUKEN: Mercedes-fabrikken i Sindelfingen utenfor Stuttgart. Foto: Mercedes-Benz Werk Sindelfingen

For bildivisjonen (Mercedes-Benz Cars) estimerer selskapet nå at inntektene for helåret 2022 vil bli «betydelig høyere», mens driftsresultatet vil bli «noe høyere» enn i 2021. Driftsmarginen for året blir guidet til 12-14 prosent, mot tidligere 11,5-13,0 prosent.

– Vi ser frisk etterspørsel på tvers av våre hovedmarkeder. Kanskje det er et resultat av at vi er inne i det tredje året med en kunstig begrensning i form av halvledermangelen, sa konsernsjef Ola Källenius ifølge Bloomberg i en telefonkonferanse med analytikere.

Markedet reagerer på rapporten med å sende Mercedes-aksjen opp over 2 prosent på Frankfurt-børsen onsdag formiddag.

1.200 kilometer på én lading

Samtidig fortsetter selskapet som solgte 487.100 personbiler og 100.100 varebiler i andre kvartal sitt arbeid med å erstatte bruken av gass i produksjonen.

MERCEDES-SJEF: Svenske Ola Källenius. Foto: NTB

Mercedes har funnet ut at lakkeringsavdelingen i fabrikken i Sindelfingen, der EQS, S-Class og Mercedes-Maybach produseres, kan drives uten gass i en nødsituasjon. Selskapet ser et potensial for å kutte gassbruken med rundt 50 prosent i Tyskland – hvis såkalt «regional pooling» er mulig.

Mercedes varsler også at konsernet fortsetter i full fart mot en helelektrisk fremtid, og trekker frem at konseptbilen VISION EQXX i juni satte nok en rekkevidderekord ved å kjøre fra Stuttgart i Tyskland til Silverstone i Storbritannia – over 1.200 kilometer på én lading. I tillegg ble SUV-en EQE lansert.

Det var 29. juni i år at Mercedes-konsernet annonserte sitt mål om å bli helelektrisk innen utgangen av inneværende tiår, «hvor enn markedsforhold tillater det.»