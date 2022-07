Volkswagen knuser analytikerne

Volkswagen publiserte torsdag morgen tall for andre kvartal i 2022.

Omsetningen endte på 69,5 milliarder euro, opp 3,3 prosent fra i fjor. Dette er 4,4 prosent over forventningene fra Bloomberg Terminal. Driftsresultatet endte på 4,7 milliarder euro, en nedgang på 27,7 prosent fra i fjor og 15,6 prosent over forventet.

Resultatet ble 3,9 milliarder euro, et fall på 22,3 prosent fra i fjor og 22,9 prosent over forventet. Resultat pr. aksje knuste analytikernes forventninger og endte kvartalet på 7,46 euro, 27,5 prosent over forventet.



Antall biler levert globalt falt med 3,8 prosent fra samme periode året før, mens antall elbiler økte med 27 prosent. I de vestlige markedene økte elbilleveringene med 40 prosent.

«Konsernet forventer at produktmiksen vil normalisere seg i andre halvdel av året ettersom halvledersituasjonen forbedres og selskapet drar fordel av en sterk ordrereserve», sa finansdirektør Arno Antlitz, ifølge TDN.