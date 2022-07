Tapte milliarder på Russland-exit

Bilkjempen Renault tok et nettotap på 1,3 euro, tilsvarende 13 milliarder kroner, i første halvår grunnet stengningen av sin russiske virksomhet. Derimot oppgraderte selskapet utsiktene for 2022 på grunn av forbedret lønnsomhet andre steder, ifølge Reuters.

Renault, som var mest eksponert mot det russiske bilmarkedet av de vestlige bilprodusentene, solgte sin majoritetsandel i Russlands største bilprodusent Avtovaz i mai for et symbolsk beløp.

Ellers kunngjorde Renault at ​​deres ny strategi, med å fokusere på å selge færre, men mer lønnsomme biler, lønner seg.

Restrukturering

Driftsmarginene i første halvår var 4,7 prosent, mot 2,1 prosent i samme periode i fjor. Prognosen for hele året ble oppjustert til over 5 prosent.

SJEF: Renault-sjef Luca de Meo, som er fornøyd med selskapets halvårstall. Foto: Bloomberg

«Til tross for all motvind knyttet til stopp av aktiviteten i Russland, halvledermangel og kostnadsvekst, fortsetter konsernet å forbedre driftsresultatet,» sa Renault-sjef Luca de Meo.

Renault, som også produserer biler under merkevaren Dacia og har en allianse med Nissan, og er i de tidlige stadiene av en restrukturering av virksomheten for å være mer konkurransedyktig når det skal gå over til elektriske kjøretøy.