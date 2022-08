Den italienske sportsbilgiganten Ferrari fikk et netto resultat på 251 millioner euro, omtrent 2,49 milliarder norske kroner, i andre kvartal – en 22 prosent økning sammenliknet med samme periode i fjor, fremgår det av selskapets kvartalstall.

Antall biler solgte økte med 29 prosent til 3.455, mens inntektene steg med 25 prosent til 1,3 milliarder euro. Økt salg av Portofino M and F8-modellene drev inntektsøkningen. I tillegg bidro tilleggsfunksjoner og personlige tilpasninger til rekordkvartalet.

Hybridmodeller stod for 17 prosent av salget i perioden.

Alle geografiske områder Ferrari selger i bidro til økt salgsvolum. Selskapet opplevde en sterk etterspørsel fra Asia og mer enn doblet salget i Kina, Hong Kong og Taiwan. I Amerika økte salget med 62 prosent.

Ferrari skrur også opp estimatene for hele året og forventer nå inntekter på 4,9 milliarder euro for et resultat før skatt på 1,15-1,18 milliarder euro.

Sportsbilgiganten skal inn i en ny æra og produsere sin første elbil i 2025.