Ser lysere tider etter nok en salgssmell

Volvo Cars solgte 44.664 biler i juli, 21,5 prosent færre enn i juli i fjor.

Forrige måned ble dermed årets hittil nest svakeste måned for den svenske bilprodusenten.

I den kortere måneden februar var salget nede i 42.067 biler. Årets beste måned så langt for Volvo Cars var mars, da selskapet solgte 58.667 biler. Dette var likevel 22 prosent svakere enn i samme måned i fjor.

Svakere elbilandel

Stadig peker Volvo Cars på forstyrrelser i forsyningskjedene som følge av Kinas covid-restriksjoner som en viktig påvirkning for salgsutviklingen. I juli ble særlig leveransene av Recharge-bilene påvirket, og dette ventes å fortsette nå i tredje kvartal.

Recharge-modellene sto for 21,5 prosent av Volvo Cars-salget i juli. Andelen helelektriske biler var på 3,5 prosent.

I første halvår utgjorde Recharge-modellene 32,3 prosent og de helelektriske bilene 7,6 prosent av totalsalget.

Ser bedring i produksjonen

Volvo Cars understreker imidlertid at etterspørselen for selskapets biler holder seg robust, særlig for Recharge-bilene, og selskapet holder på målet om at de helt elektriske bilene skal utgjøre en tosifret andel av årets salg.

Dessuten ser selskapet markant bedring i forsyningskjedene, og forventningen nå er at produksjonen vil ta seg opp de kommende månedene.

Volvo Cars regner med at det samlede salget i 2022 vil være flatt eller noe lavere, sammenlignet med 2021.

Salget i fjor endte på totalt 698.693 biler, 5,6 prosent flere enn i 2020.

Totalsalget hittil i 2022 er på 335.965 biler, 23,2 prosent under nivået på samme tid i fjor.