Statens vegvesen vurderer å sette ned fartsgrenser

– Vi håper at det kan være et tiltak på enkelte strekninger der farten kan være for høy og at det kan gi en effekt å sette ned farten, forteller Nils Karbø, fungerende divisjonsdirektør for transport og samfunn i Statens vegvesen til TV 2.

– For eksempel fra 80 til 70 på landevei enkelte steder.

Så langt i år har 73 personer omkommet i trafikken, sammenlignet med 80 personer i hele fjor.

– August er tradisjonelt en måned med mange alvorlige ulykker. Derfor blir vi bekymret for august når vi ser den trenden som har vært, sier Kaarbø.

Vegvesenet har tidligere varslet økt bruk av fotobokser for å få forhindre trafikkulykker.

(NTB)