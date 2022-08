Naf krever enklere betaling for hurtiglading

– En godt forberedt elbilist må i dag ha 10–12 ladeapper på telefonen, og på hver app skal du legge inn bankkort og navn og adresse. Mister eller bytter du bankkortet ditt, må du gjøre alt på nytt. Dette holder rett og slett ikke, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i Naf.

Denne høsten kommer regjeringen med en ny ladestrategi. I vår kom Statens vegvesen og Miljødirektoratet med kunnskapsgrunnlaget for ladestrategien. Her slås det fast at behovet for hurtigladere i 2030 vil være på rundt 11.000 til lette kjøretøy og 1.500-2.000 til tungekjøretøy.

I dag er det rundt 4.000 hurtigladere for lette kjøretøy, mens det ikke er hurtigladere for tyngre kjøretøy.

Naf mener også at det bør bygges ut flere store ladeplasser.

– Den norske modellen har vært å bygge et par 50 kW hurtigladere, noe som gjør at du må kjøre rundt og lete etter ledige ladeplasser om de to laderne er opptatte eller i ustand, sier Braadland.

(NTB)