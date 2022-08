Forvalter mener dobbelt Tesla-krakk må til

Paul Meeks, porteføljeforvalter i Independent Solutions Wealth Management, mener du må være religiøs for å kjøpe Tesla, men ser likevel et inngangspunkt som gir mening.

– Du må tro på sekten for å kjøpe aksjen. Du får aldri en troverdig analytiker til å komme med en utregning som viser at aksjen er billig, sier Meeks til CNBC.

Forvalteren anbefaler imidlertid ikke å unngå aksjen til enhver pris – den er bare ikke på riktig nivå nå.

Må lavere

Aksjen har falt tungt fra april i år og ble nær halvert fra tidligere topper. Det skjedde i forbindelse med Elon Musks Twitter-flørt og at Tesla-sjefen solgte egne aksjer for rundt 68 milliarder kroner. Nå har aksjen imidlertid steget over 20 prosent igjen siden bunnen i juni og er med det ned 14 prosent siden nyttår.

– Jeg mener Tesla er mer interessant rundt 600 eller 700 dollar. Da gir det mer grunnleggende mening, sier Meeks.



Det betyr at aksjen må falle 35 prosent før Meeks finner et attraktivt inngangspunkt.

Forvalteren peker på at teknisk analyse viser at det kan hende aksjen skal bryte ut av den negative trenden den har vært inne i hittil i år. Til tross for det vil Meeks følge Teslas konkurrenter «som en hauk».

– Musk har vært ledende i elbilindustrien, men konkurransen er på vei opp. Nye tech-selskaper er på vei opp og gamle giganter som Ford og General Motors legger milliarder på milliarder av dollar i research, sier Meeks.