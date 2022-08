Nye tall: Dette er biltypen folk vi ha i fremtiden

54 prosent av alle bileiere i Norge sier at deres neste bil skal være en elbil, viser en undersøkelse gjort av Norstat for NAF.

Så langt i år er det kjøpt og solgt 56.000 brukte elbiler, og 60.000 nye elbiler. Elbiler utgjør nå 17 prosent av bruktmarkedet og 78 prosent av alle solgte nye biler.

– Pilene peker bare én vei nå. Interessen for elbil er økende, og det ser vi både i disse tallene og i salgstallene for elbiler. Det er ventelister på nye elbiler, og det omsettes rekordmange brukte elbiler, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Stor forskjell mellom by og land

Men andelen som skal ha elbil som sin neste bil er dobbelt så høy i sentrale strøk som i Distrikts-Norge.

Rundt to av tre i Oslo og omegn sier at deres neste bil blir en elbil. Men i spredtbygde strøk er det bare én av tre som sier det samme.

– Dette betyr at bilparken i sentrale strøk vil byttes ut i et svært høyt tempo i de kommende årene, sier Braadland.

Eldre mindre positive

Mens det er folk i 30-årene som er mest positiv til elbil, er de over 60 år mer skeptiske.

12 prosent av de over 60 svarer at de er «svært uenige» i at deres neste bil blir en elbil. Landsnittet er på 9 prosent.