Mandag mister 3.000 jobben

Bilgiganten Ford kutter 3.000 arbeidsplasser i et forsøk på å senke kostnadene og bli mer konkurransedyktige sammenlignet med sine likemenn i bilbransjen, ifølge Automotive News.

– Å bygge for fremtiden krever forandring og å endre så og si alle aspekter i måten vi har drevet selskapet på i mer enn et århundre. Det krever fokus, klarhet og hurtighet. Og det betyr også at vi må omplassere ressurser og se på kostnadsstrukturen vår, som i dag ikke er konkurransedyktig i forhold til tradisjonelle og nye konkurrenter, sier Bill Ford, styreleder i Ford i en beskjed til de ansatte.



Stillingskuttene starter allerede mandag.

Med 2000 hester og 0-100 på under 2 sekunder, vil Fords nyeste varebil sørge for at verktøyet i lasterommet aldri ligger på samme sted som da du kjørte hjemmefra.

Jim Farley har i lengre tid sagt at selskapet «uten tvil har hatt for mange ansatte» og kuttene kommer som følge av frykt for at en global resesjon vil ødelegge for butikken.

Farley kom inn som ny konsernsjef i oktober 2020 og har tatt selskapet gjennom en omfattende endringsperiode kalt Ford+. Et av målene er å kutte 3 milliarder dollar i strukturelle utgifter innen 2026 samtidig som de investerer tungt i elbiler.

– Vi jobber annerledes enn vi gjorde før. Vi dropper arbeid som ikke behøves og omorganiserer og forenkler i hele verdikjeden, heter det i meldingen til de ansatte.



Ved utgangen av fjoråret hadde Ford nesten 190.000 ansatte i hele verden hvor nær halvparten er ansatt i USA. Ford-aksjen falt 5 prosent etter nyheten sprakk i går, og er ned 27,5 prosent hittil i år.