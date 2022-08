Bilgigant tar drastisk Kina-grep

Den japanske bilprodusenten Honda vil bygge en ny forsyningskjede som vil redusere selskapets avhengighet av Kina, ifølge Reuters.

Dette anses som et drastisk grep for en japansk produsent, da mange store japanske selskaper har kritiske produksjonsknutepunkter i Kina, noe de har måttet lide for under nedstengningen i Kina.

Mazda tok samme grep

Nesten 40 prosent av Hondas biler ble produsert i Kina det siste året. Honda vil nå bygge en separat forsyningskjede for markeder utenfor Kina.

Også den japanske bilprodusenten Mazda tok tidligere denne måneden et lignende grep, da de sa at de vil produsere komponenter utenfor Kina.