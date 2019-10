Veidekke landet tidenes boligkontrakt

Veidekke har i dag skrevet kontrakt med M17 Utvikling AS om å bygge boligprosjektet Middelthunet med 329 leiligheter på Majorstua i Oslo, går det frem av en børsmelding.

Kontraktssummen oppgis til drøyt én milliard kroner, eksklusive moms.

I løpet av fem måneder ble det solgt boliger for 1,6 milliarder kroner i prosjektet.

– Det har vært enorm interesse for boligene. På første salgstrinn ble 42 av 46 leiligheter revet vekk i løpet av halvannen time, og på andre salgstrinn ble alt utsolgt i løpet av en time. Status nå er at 185 av 235 er solgt. Selv om siste bygg med 94 boliger først legges ut for salg på nyåret, setter vi i gang byggingen av hele prosjektet nå, sier konserndirektør for boligutvikling i OBOS, Arne Baumann.

M17 Utvikling AS er 50/50 eid av OBOS og Veidekke Eiendom.