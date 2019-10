Kristian Haug satset på tidenes boligflipping. Men ingen vil kjøpe, og nå kuttes prisen fra 100 til 80 millioner

Eiendomsutvikler Kristian Haug hyret Sem & Johnsens luksusmegler, Jan Fredrik Bonde, og siktet seg inn mot Norges kanskje største boligflippingsgevinst.

Haug kjøpte den nedslitte byvillaen i Sigyns gate 3 på Frogner for 31 millioner kroner og skal ha pusset opp for 20-25 millioner før han rykket ut og krevde 100 millioner for luksuseiendommen.

Det lyktes nesten, da han fikk Ghanas ambassade på kroken for den usannsynlige summen av 12 millioner dollar, tilsvarende 108 millioner kroner. Men kjøpet førte til opprør i Ghana, og salget kollapset for Haug.

Regningen kommer til å gå til Ghanas ambassade Markedsaktør

Nå vil heller ingen andre vil betale Haugs forlangende på 100 millioner kroner, og i samråd med Jan Fredrik Bonde har han nå kuttet prislappen med hele 20 millioner. Den nye prislappen på byvillaen er nå 80 millioner.

– Regningen går til Ghana

Kristian Haug skal lenge ha holdt fast ved avtalen han hadde med Ghana, og etter det Finansavisen erfarer gjør han det fortsatt.

Men for mindre enn en måned siden kunne Finansavisen melde at Ghana hadde kjøpt Alexander Munch-Thores eiendom på Bygdøy for 60 millioner kroner.

Dermed kan Haug glemme å innkvartere afrikanerne i sin nyoppussede luksuseiendom.

Det betyr imidlertid ikke at han ikke har gitt opp å få erstatning.

FOR GRÅDIG: Kristian Haug betalte 31 millioner kroner for Sigyns gate 3 og pusset opp for 20-25 millioner. Men markedet vil ikke betale 100 millioner av den grunn. Foto: Nordisk Husprosjekt

– Regningen kommer til å gå til Ghanas ambassade, sier én markedsaktør til Finansavisen. En annen tror at regningen kommer til å bli større enn 20 millioner.

– Det var jo veldig vanskelig å selge eiendommen før den ble pusset opp, og da snakker vi om en prislapp på 30-40 millioner, sier en annen bransjeaktør.

– Kan man liksom legge på 50 millioner bare ved å putte inn 20 millioner? Nei, prisen er fortsatt for høy. De må ned ytterligere.

Mareritteiendom

Eiendommen er opprinnelig fra 1918, og er på 831 kvadratmeter. Den har syv soverom og står på en tomt på 1,1 mål. Det negative med eiendommen er at den ligger kloss inntil Kirkeveien, der trikk og biler skaper støy.

Kristian Haug er ikke den første som har problemer med å selge denne eiendommen.

Lillian Olsson forsøkte i en årrekke å selge den etter selv å ha kapret den på tvangssalg for 25 millioner. Kort tid senere disket hun opp med en takst på 100 millioner.

Olsson klarte imidlertid ikke å selge, og den havnet på tvangssalg, der den gikk for 35 millioner, hvorpå Haug kjøpte den for 31 millioner kort tid senere etter at opprinnelig kjøper var nødt til å endre sine planer.