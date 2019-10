Bergesen-arving vil ha 32 millioner på Frogner

Rederarving Tone Bergesens sønn Christopher Sigval Bergesen Westberg vil ha 32 millioner kroner når han nå selger sin del av townhouset i Kirkeveien på Frogner i Oslo.

Dersom eiendommen med primærrom på 345 kvadratmeter går til prisantydning, tilsvarer dette en kvadratmeterpris på 92.753 kroner, omtrent på linje med gjennomsnittlig kvadratmeterpris i område på 92.242 kroner.

Prisendring på Frogner det seneste året er opp 3,2 prosent.

Hverken selger eller ansvarlig megler for salget, Carl P. Sveistrup i Privatmegleren Dyve & Partnere ønsket å kommentere overfor Finansavisen fredag ettermiddag.

Nesten dobling

Eiendommen, som er halvparten av en vertikaldelt villa over fire plan, ble seneste omsatt for 17,5 millioner kroner ved årsskiftet 2013/2014, 83 prosent under dagens prisantydning.

Boligen er oppført i 1916, og er ifølge annonsen på Finn omfattende oppgradert, i tillegg til at det er foretatt betydelig standardheving innvendig.

I egen hage er det markterrasse, og i et innredet gjestehus er det soverom, bad og stue/kjøkken.

«Norges beste»

Tone Bergesen bor selv i en leilighet på Gimle som hun kjøpte for 22 millioner kroner i 1997. Kapital kalte i sin tid den 500 kvadratmeter store leiligheten for «Norges beste». Det var nemlig den eneste store moderne (bygget 1966) toppleiligheten på Gimle, med en uslåelig utsikt utover Oslofjorden.