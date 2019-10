Boligprisene fortsetter opp i OBOS

Tall fra OBOS viser at gjennomsnittsboligen i Oslo-området kostet 64.699 kroner per kvadratmeter i september, 0,3 prosent mer enn i september.

Dette er femte måned på rad med oppgang i Oslo-prisene.

Hittil i år har Oslo-prisene steget 8,4 prosent. Sammenlignet med september i fjor, er prisene opp 5,3 prosent. 12-månedersveksten er dermed opp fra 3,0 prosent i august.

For landet sett under ett kostet gjennomsnittsboligen 56.619 kroner i september, 0,9 prosent mer enn i august og 4,7 prosent mer enn i september i fjor.

Kjøpsrush i høst?

Ifølge OBOS er det historisk sett uvanlig at boligprisene i september. Samtidig må dette ses i sammenheng med en mindre enn vanlig prisoppgang i august.

OBOS-sjeføkonom Sissel Monsvold åpner for at forslaget fra Finanstilsynet om å stramme inn boliglånsforskriften kan øke trykket i boligmarkedet utover høsten.

− Vi tror i utgangspunktet på en stabil prisutvikling, eventuelt et svakt prisfall, resten av året. Det er vanlig sesongmønster. Men frykt for innstramming i boliglånsforskriften fra neste år kan gi en midlertidig høyere etterspørsel og dermed høyere prisvekst enn vanlig. Grunnen er at mange kan ønske å fremskynde boligkjøpet for å få høyere lån, sier hun i en pressemelding.

– Bra fart i Oslo

OBOS merker seg høyere både volum og prisoppgang i Oslo det siste kvartalet, sammenlignet med samme periode i fjor.

− Dette viser at det er bra fart i Oslo-markedet spesielt. Sysselsettingsvekst og høyere lønnsvekst demmer opp for den siste renteoppgangen. Samtidig er det økt usikkerhet om utviklingen videre i norsk økonomi, blant annet som følge av lavere vekstutsikter i internasjonal økonomi, fortsetter Monsvold.

– En innstramming i boliglånsforskriften vil kunne bidra til en boligprisnedgang. Dette vil i så fall slå raskt ut i lavere boligbygging, noe som øker risikoen for en rekyl i boligprisene om et par år igjen, legger sjeføkonomen til.

– Mindre nytt neste år

I Oslo vil det neste år bli lagt ut langt færre nye boliger i markedet enn i år, samtidig som folketilveksten har tatt seg opp.

− Det er regulert få boliger og igangsettingen av nye boliger har avtatt markant. Lav boligbygging vil isolert sett trekke prisene opp. En innstramming i boliglånsforskriften vil virke motsatt på kort sikt, men øker samtidig sannsynligheten for en sterkere prisoppgang på lengre sikt, hevder Monsvold.