Baard Schumann har startet to eiendomsselskaper

Baard Schumann måtte i juni i fjor forlate sjefsstolen i Selvaag Bolig på dagen, uten at partene ville si noe om hvorfor.

Schumann fikk en karantenetid på ett år før han kunne involvere seg i konkurrerende virksomheter, og denne gikk ut i sommer.

Estate Nyheter kan fortelle at Schumann har etablert to selskaper. Det første, Quality Living Residential AS, ble satt opp i oktober i fjor, med formålet «kjøp og salg av fast eiendom».

Det andre, Residential Holding AS, så dagens lys i august i år, og skal drive med «utleie av egen eller leid eiendom ellers».

Mer før jul?

Schumann står oppført som styreleder i begge, og også som daglig leder i sistnevnte.

Begge selskapene er heleid av Mojo Capital, eid 50/50 av Schumann og Anders Morten Brosveet, managing partner i Advokatfirmaet Elden.

– Jeg pleier å være åpen om det jeg jobber med, men akkurat nå kan jeg ikke si noe. Det kommer noe informasjon rundt det i løpet av høsten, kanskje nærmere jul, sier Schumann i en kommentar til Estate.