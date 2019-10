Espen Pay solgte Urbanium til svensk boligutvikler

Mandag kveld ble det kjent at Espen Pay har solgt Urbanium AS for 608 millioner kroner på kontant- og gjeldfri basis til den svenske, børsnoterte boligutvikleren Bonava.

– Jeg er stolt av å kunne overlevere det som på mange måter er mitt livsverk til Bonava. De kommer med kunnskap og nye ideer til vårt marked, som vil være til glede for både ansatte, samarbeidspartnere og ikke minst kjøpere av nye boliger, sier Pay til Estate Nyheter.

Pay vil i en overgangsfase lede Bonava i Oslo etter oppkjøpet.

Ifølge nettstedet har Urbanium over flere år sikret seg en en tomtebank med potensial for å utvikle nærmere 1.000 boliger de neste syv årene.

Urbanium fikk i 2018 et resultat før skatt på 38,2 millioner kroner, mens driftsinntektene kom inn på 241 millioner kroner.

– Vi vil i familieselskapet (Urbanium Gruppen) fortsatt være fokusert på utvikling av næringseiendom, sier Pay til Estate.