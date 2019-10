Frykt for boliglånsforskrift kan gi uvanlig sterke boligpriser i dag

Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi legger frem sin boligprisstatistikk for september klokken 11:00 i dag.

«Etter sterk vekst i august, venter vi noe mer moderate 0,2 prosent vekst i september», skriver DNB Markets i sin morgenrapport.

Nordea Markets trekker frem den gode balansen i boligmarkedet så langt i år, med høye omsetningstall og moderat prisvekst. Dette til tross for at Norges Bank har økt renten fire ganger det siste året.

«Vi venter at denne trenden holder seg. Boligmarkedet holdes oppe fordi norsk økonomi går godt, flere kommer i arbeid og fordi lønningene stiger. I august økte boligprisene med hele 0,9 prosent på månedsbasis (sesongjustert), godt over trenden så langt i år. Vi regner derfor med et tall nærmere null denne måneden», skriver sjeføkonom Kjetil Olsen i dagens morgenrapport.

Kjøpsrush?

Både OBOS og DNB Eiendom har dog åpnet for et kjøpsrush i høst som følge av en potensiell skjerpelse av boliglånsforskriften fra nyttår.

Det samme gjør Nordea.

«Nå kan vi imidlertid få et midlertidig drag opp som en følge av Finanstilsynets forslag om en strengere boliglånsforskrift. Selv om det er svært lite trolig at Finansdepartementet vil følge Finanstilsynets forslag, kan flere nå skynde seg å kjøpe bolig i frykt for at reglene skjerpes», går det frem av rapporten.

Handelsbanken Capital Markets tror heller ikke forslaget om å skjerpe boliglånsforskriften tas til følge.

«Men forslagene fra Finanstilsynet kan likevel ha gitt noen utslag i prisstatistikken. Det er i hvert fall tilbakemeldingene fra eiendomsbransjen, at etterspørselen nå er presset opp av frykt for et strammere regelverk fra nyåret», skriver seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i dagens morgenrapport.

«Det er i utgangspunktet vanskelig å bedømme dette for oss på utsiden. Men vi registrerer at OBOS-tallene var riktig så sterke i september, noe som taler for en slik hastig oppgang på etterspørselssiden», fortsetter han.

Oslo-rally?

Meglerhusets tilbuds- og etterspørselsindikator indikerer en gjennomsnittlig sesongjustert månedsvekst rundt 0,25 prosent i september – i tråd med utviklingen i det siste.

«Dermed er det fortsatt vår hovedforventning at årsveksten i år vil havne et sted mellom 2-3 prosent, noe som er i underkant av den nominelle lønnsveksten. Den nominelle lønnsveksten er heller ikke spesielt høy; 3,2-3,3 prosent er forenlig med inflasjonsmålet når vi også tar hensyn til at produktiviteten stiger. I alt må vi da kunne si at boligprisveksten nå er moderat», skriver Gonsholt Hov videre.

Han peker avslutningsvis på at OBOS-prisene i Oslo steg 0,3 prosent i september.

«Skulle vi se det samme i de offisielle tallene i dag, vil dette innebære en kraftig sesongjustert oppgang for Oslo (prisene pleier nemlig å falle nominelt i september), konkluderer seniorøkonomen.