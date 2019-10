Nordvik mener Finanstilsynet skremmer boligkjøperne

Boligprisstatistikken Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi la frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 1,1 prosent i september.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent. Det vil si at den underliggende trenden i boligprisene holder seg positiv.

– Vi tror prisveksten dessverre kommer av at mange boligkjøpere tok Finanstilsynets forslag om innstramming i boliglånsforskriften på alvor, i frykt for at døren til boligdrømmen skal lukkes senere i høst. På den måten skaper Finanstilsynet på egen hånd akkurat den situasjonen de ikke vil ha, sier administrerende direktør Martin Kiligitto i Nordvik til Finansavisen.

– Som å ta fåret ut av fårikålen

Han synes dette er uheldig.

– Det blir som å ta fåret ut av fårikålen i håp om å få matro. Ettersom det er en viss treghet i boligmarkedet, burde Siv Jensen se den fulle effekten av rentehevinger og innføring av gjeldsregister før man vurderer flere, etter vår mening, unødvendige grep i boligmarkedet, fortsetter Kiligitto.

På dagens presentasjon uttrykte Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer liten tro på at boliglånsforskriften vil utløse store markedsreaksjoner fremover, rett og slett fordi han tviler på at finansministeren vil følge Finanstilsynets forslag om å stramme den inn.

– Hun har ikke fulgt tilsynet tidligere. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat boligprisvekst i statistikkens historie. Dette forteller oss at boliglånsforskriften bør beholdes i dagens form uten større justeringer, bemerket Dreyer.

– De heftige budrundene er borte

Nordvik-direktør Kiligitto karakteriserer overfor Finansavisen boligmarkedet så langt i 2019 som velfungerende, stabilt og i balanse.

– Det har vært forutsigbart å både selge og kjøpe bolig. Dersom markedet får jobbe videre i fred, tror vi det vil fortsette å være stabilt i høst. De heftige budrundene er borte. Eiendomsmeglerne må jobbe seg svette i pannen for hvert eneste salg, og sånn skal det være, sier han videre.

Kiligitto kan fortelle at Nordvik aldri har solgt flere boliger i løpet av en måned som i september, og at interessen på visninger er god.

– Men rekordsalget kommer ikke først og fremst fordi boligmarkedet er hett, sier han.

– Vi må dra nytte av hele vår verktøykasse av digitale markedsføringsløsninger, kombinert med god, faglig rådgivning, for å lande salgene, hevder direktøren.

Han trekker også frem at signeringstakten for nye oppdrag fortsatt er høy.