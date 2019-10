NEF spår boligprissmell i 2020 hvis Finanstilsynet skjerper forskriften

Boligprisstatistikken Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi la frem tidligere i dag viste at boligprisene falt 1,1 prosent i september.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene opp 0,2 prosent. Det vil si at den underliggende trenden i boligprisene holder seg positiv.

– Unormalt høyt volum

Samtidig fortsetter den svært høye omsetningen, og det er bare i 2014 at antall solgte boliger i september har vært høyere enn i år.

– Boligprisutviklingen i september er normal, samtidig som aktivitetsnivået i markedet er unormalt høyt. Markedet er i utgangspunktet svært godt balansert med et høyt boligtilbud, høye lønnsinntekter og stadig lave rentekostnader, sier administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF), Carl O. Geving, i en kommentar til Finansavisen.

– Selv om styringsrenten er hevet, er det mest sannsynlig at den skal senkes på sikt og mange husholdninger forventer en lav rentebelastning til tross for høye lån, legger han til.

Sterk 2020-korreksjon?

NEF tror at det høye aktivitetsnivået i september kan skyldes Finanstilsynets forslag om innstramminger i kredittilgangen fra nyttår.

– Flere vil kjøpe mens de ennå kan få lån, og flere vil selge før en mulig priskorreksjon. Dette er en forbigående reaksjon i markedet som bidrar til å bremse et forventet prisfall denne høsten, men indikerer samtidig at vi kan forvente en relativt sterk markedskorreksjon i 2020 om Finansdepartementet følger Finanstilsynets forslag om revisjon av boliglånsforskriften, fortsetter Geving.

– Siv griper ikke inn

På dagens presentasjon uttrykte Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer derimot liten tro på at boliglånsforskriften vil utløse store markedsreaksjoner fremover, rett og slett fordi han tviler på at finansministeren vil følge Finanstilsynets forslag om å stramme den inn.

– Hun har ikke fulgt tilsynet tidligere. Vi er nå inne i den lengste sammenhengende perioden med moderat boligprisvekst i statistikkens historie. Dette forteller oss at boliglånsforskriften bør beholdes i dagens form uten større justeringer, bemerket Dreyer.

Frykter nytt rally

Geving i NEF peker for øvrig på at aktivitetsnivået og prispresset i Oslo er noe høyere enn i landet for øvrig.

– Strengere kredittkrav og et godt boligtilbud i Oslo har imidlertid bidratt til å bremse prisveksten midlertidig, men det er grunn til en viss bekymring for markedsbalansen i 2020-21, ettersom regulering og igangsetting av nye boliger har droppet markant etter 2017, sier han.

NEF-direktøren mener regulering av etterspørsel i form av kredittkrav ikke løser Oslos langsiktige utfordringer, «som er å sørge for et tilstrekkelig boligtilbud».

– Utfordringene i hovedstaden kan bare løses gjennom en mer aktiv reguleringspolitikk, hvor kommunen må sørge for at det bygges tilstrekkelig med boliger av en kvalitet, størrelse og beliggenhet som sikrer en jevnere og mer effektiv boligforsyning enn vi har vært vitne til de siste årene, oppsummerer Geving.