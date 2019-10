Eiendom Norge: Bergen er Norges mest volatile boligmarked

I et boligmarked der høsteffekten slo inn i september, falt Oslo-prisene 1,1 prosent.

På dagens presentasjon av boligprisstatistikken signaliserte Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer et prisfall på ytterligere 0,5 prosent frem mot årsskiftet.

Det vil likevel gi en boligprisoppgang på 5,0 prosent for 2019, noe som er i rute med Eiendom Norges egne Oslo-prognoser.

– Verdt å merke seg med Oslo-prisene er at de ennå ikke har tatt igjen pristoppen fra februar 2017. To og et halvt år etter er vi fortsatt lavere i nominelle priser, og tar vi med inflasjon og lønnsvekst i samme periode er boligprisene vesentlig lavere der vi ligger i dag, uttalte Dreyer.

– Norges mest volatile

Bergen karakteriserte han som det mest volatile boligmarkedet i Norge.

– 1,8 prosent fall på en enkeltmåned er mye, men det er ikke noe å lage store overskrifter av. Bergen-prisene har steget 11 prosent de siste fem årene, og det er som moderat vekst å regne. Tilbudet var høyt i 1. halvår, men vi har sett et trendskifte i det siste, med vesentlig færre boliger til salgs nå enn i samme periode i fjor, fortalte Eiendom Norge-direktøren.